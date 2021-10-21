Тбилиси, 21 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 53 700 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4411 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 21 октября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 680 182 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 619 285 победили инфекцию, в том числе 2896 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 9617 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 29 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5726 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1012.

Днём ранее в Грузии в ходе 57 301 исследования выявили 5219 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 2348 человек, скончались 42 пациента с COVID-19.