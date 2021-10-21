Симферополь, 21 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Республике Крым дни с 30 октября по 7 ноября включительно объявлены нерабочими, об этом в соцсетях написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Дни с 30 октября по 7 ноября включительно в соответствии с указом президента объявлены в Республике Крым выходными, с сохранением заработной платы работников», — написал глава региона.

Он напомнил, что главная цель длинных выходных дней — максимальная защита жизни и здоровья граждан.

«Чтобы эти цели были достигнуты, всем нам очень важно проявить ответственность, терпение и дисциплину. Убедительно прошу с пониманием отнестись к введенным временным ограничениям, воздержаться в выходные дни от массовых выездов на природу или в другие регионы, отдыха в больших компаниях, сократить контакты, и, конечно, соблюдать все необходимые меры эпидемиологической безопасности — они просты и хорошо известны всем», — написал Аксёнов.

Глава Крыма напомнил жителям, что самый надёжный способ защитить себя и своих близких от инфекции — это вакцинация, и призвал тех. кто пока не получал прививку, сделать это.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 октября, президент РФ Владимир Путин поддержал предложение сделать нерабочими днями период с 30 октября до 7 ноября. При этом регионам дано право в случае необходимости этот период продлить.