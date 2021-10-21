Ташкент, 21 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Узбекистан через платформу COVAX сегодня, 21 октября, доставили еще 912 тыс. доз вакцины Sinovac. Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

NIAID Вакцинация

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«Данная партия вакцины Sinovac является второй за последние два дня, таким образом, увеличив количество доз этой вакцины, доступных в стране на 1 776 000», — говорится в сообщении.

COVAX — это глобальная инициатива, объединяющая ВОЗ, CEPIvaccines и ЮНИСЕФ. Главную роль по закупке и доставке выполняет ЮНИСЕФ.

«ЮНИСЕФ вместе с партнерами рад участвовать в операции, которая делает вакцины против #COVID19 более доступными для населения Узбекистана», — подчеркивается в сообщении.