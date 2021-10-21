Нью-Дели, 21 октября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Индии было использовано более 1 млрд доз вакцин от COVID-19. Об этом 21 октября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные министерства здравоохранения и благополучия семьи страны.

(сс) Sumita Roy Dutta Центр вакцинации против коронавируса в Индии

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Также указывается, что, как ожидается, в честь этого достижения в Красном форте Нью-Дели будет поднят самый большой в стране флаг Индии, вес которого составляет порядка 1,4 тыс. кг. Кроме того, индийское правительство намерено объявить об этом в поездах, самолетах и на кораблях.

«Мы делаем до 700 прививок в секунду», — заявил в эфире NDTV генеральный директор Национального управления здравоохранения доктор Р. С. Шарма. При этом он уточнил, что будет тяжело выяснить, кто именно получил историческую миллиардную дозу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Инлии за сутки выявлено 18 454 новых носителя коронавируса, в результате чего их общее число достигло 34 127 450.