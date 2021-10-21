В Грузии не будут вакцинировать насильно – минздрав
Тбилиси, 21 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Правительство Грузии не рассматривает введение принудительной вакцинации для жителей страны. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», сообщила журналистам заместитель министерства здравоохранения Тамар Габуния.
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«Государство должно обеспечить вакцинацию, географический доступ должен быть свободным для всех. Следует проводить информационную кампанию и т. д, но чтобы вакцинировать кого-то насильно, такой вероятности не существует даже теоретически», — сказала Габуния.
При этом она допустила, что в ряде случаев от жителей страны будут требовать предоставить сертификат вакцинации или справку о прохождении ПЦР-теста. Такой подход замминистра считает этически оправданным и сбалансированным.
Стоит отметить, что в Грузии на данный момент привили около 32% взрослого населения. Месяц назад в стране упали темпы вакцинации. Глава национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе призывает ввести в стране принудительную вакцинацию.