Тбилиси, 21 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Правительство Грузии не рассматривает введение принудительной вакцинации для жителей страны. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», сообщила журналистам заместитель министерства здравоохранения Тамар Габуния.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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«Государство должно обеспечить вакцинацию, географический доступ должен быть свободным для всех. Следует проводить информационную кампанию и т. д, но чтобы вакцинировать кого-то насильно, такой вероятности не существует даже теоретически», — сказала Габуния.

При этом она допустила, что в ряде случаев от жителей страны будут требовать предоставить сертификат вакцинации или справку о прохождении ПЦР-теста. Такой подход замминистра считает этически оправданным и сбалансированным.

Стоит отметить, что в Грузии на данный момент привили около 32% взрослого населения. Месяц назад в стране упали темпы вакцинации. Глава национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе призывает ввести в стране принудительную вакцинацию.