Прага, 21 октября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Решение ужесточить ряд мер по борьбе с распространением коронавируса в Чехии приняло правительство республики, заявил чешский министр здравоохранения Адам Войтех 21 октября в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Чиновник отметил, что это связано с резким увеличением новых случаев заражения SARS-CoV-2. Войтех подчеркнул, что прогноз по дальнейшему распространению COVID-19 в стране неутешительный.

С 25 октября в Чехии вновь вводится обязательное ношение респираторов в помещениях, а с 1 ноября посетители заведений общепита должны будут предоставлять сертификаты о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. Кроме того, чешское правительство отменило бесплатные тесты на заражение SARS-CoV-2. Исключение сделано для несовершеннолетних и лиц с противопоказаниями к прививкам от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября минздрав Чехии объявил, что за сутки в республике было зарегистрировано 3,2 тысячи новых фактов инфицирования коронавирусом, что является максимальным показателем с апреля 2021 года.