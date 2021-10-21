Джакарта, 21 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии объявило о 165 случаях заражения новыми штаммами коронавируса в Джакарте, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В столице Индонезии выявлено 1237 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Выявлено 1188 случаев заражения штаммом «Дельта», 37 случаев заражения штаммом «Альфа» и 12 случаев заражения штаммом «Бета».

Ранее правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали до 1 ноября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии высоко ценит действия Австралии и Японии по доставке вакцины AstraZeneca.