Сеул, , 08:54 — REGNUM Министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Мун Сын Ук встретился 21 октября с заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром, находящимся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Южная Корея Kenny J Lee

По их словам, встреча представителей двух стран состоялась через два месяца после того, как в ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сеул был подписан пакет меморандумов о взаимопонимании в различных областях, таких как автопром, природные ресурсы и здравоохранение.

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В ходе переговоров представитель Южной Кореи выразил благодарность Казахстану за формирование специальной команды, отвечающей за проекты сотрудничества с Южной Кореей, а также пообещал оказывать поддержку в продвижении перспективных совместных проектов в будущем.