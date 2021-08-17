Сеул, , 11:58 — REGNUM В Сеуле состоялась встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ход встречи глава Южной Кореи отметил, что визит президента Казахстана в Сеул свидетельствует об особо крепкой дружбе между двумя странами. Он также выразил благодарность правительству и народу Казахстана за сотрудничество в репатриации на родину останков легендарного борца за независимость и руководителя антияпонского народного ополчения Хон Бом До.

Мун Чжэ Ин напомнил, что Казахстан является основным партнёром Южной Кореи в реализации «Новой северной политики», выразив надежду на то, что две страны предпримут дополнительные усилия по достижению совместного процветания Корейского полуострова и Евразии.

Кроме того, президент Южной Кореи обратился к правительству Казахстана с просьбой поддержать мирный процесс на Корейском полуострове.

Главы двух стран также договорились работать над углублением «дружбы и взаимопонимания» между народами в рамках Года взаимных культурных обменов-2022 и в ознаменование 30-й годовщины установления дипломатических отношений.