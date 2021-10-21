Лондон, 21 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. За минувшие 24 часа на территории Великобритании было выявлено 49 139 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны.

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По данным ведомства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 8 589 737.

Также сообщается, что за это же время в Великобритании от COVID-19 скончались 179 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов выросло до 139 031.

При этом уточняется, что на данный момент в стране было проведено 318 239 077 тестов на коронавирус, 877 223 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, днем ранее в Британии за сутки было выявлено свыше 48 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.