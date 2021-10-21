Лондон, 21 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Глубокий сухой кашель наблюдается почти у 70% пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет британское издание The Mirror.

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Опрошенные изданием врачи рассказали, что на сухой кашель жалуются около 68% заболевших COVID-19. Такой симптом для этой инфекции — второй по распространённости.

Зачастую такой кашель бывает «глубоким, исходящим из лёгких», мокроты при этом нет, уточняют специалисты. Вместе с тем сухой кашель может быть вызван аллергией, курением, астмой или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Потому медики призывают людей, у которых возник сухой кашель, не пытаться самостоятельно поставить диагноз. Нужно идти к врачу, а если кашель не прекращается, наблюдаются лихорадка, утрата обоняния и вкуса, — то пройти ПЦР-тест на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании, как заявил министр здравоохранения Саджид Джавид, распространяется новый подвид штамма коронавируса «Дельта». Это вариант AY.4.2, который может оказаться ещё более опасным.

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