Кишинёв, 21 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 20 октября выявили 2068 случаев заражения коронавирусом в ходе 9407 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 321 682 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 300 697 человек, в том числе 1483 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 2535 пациентов с COVID-19, из которых 188 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 7309 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 38 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 1715 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 9407 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1418 человек, умерли 37 пациентов с COVID-19.