Буэнос-Айрес, 21 октября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 1,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает минздрав страны.

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По информации ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 1218 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 275 984.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 33 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 115 170.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 56 931 534 человека прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 24 958 656 получили обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 1303 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.