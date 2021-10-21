Нью-Дели, 21 октября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Общее количество лиц, привитых в Индии хотя бы одной дозой вакцины коронавирусной инфекции, достигло 1 000 000 153. Об этом 21 октября сообщил на своей странице в Twitter индийский министр здравоохранения Мансух Мандавия.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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Индия стала второй страной после Китая, достигшей такого показателя. 20 октября индийские власти объявили, что число вакцинированных хотя бы одной дозой препарата превысило 991 млн человек. Из них обе инъекции вакцины получили 290 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейское региональное бюро ВОЗ объявило, что на территории европейских стран было введено не менее 1 млрд доз вакцин от коронавирусной инфекции.