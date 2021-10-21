Куала-Лумпур, 21 октября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки выявили 5516 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба малазийского минздрава.

Eric Teoh Флаг Малайзии

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в королевстве достигло 2 407 382. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 76 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 28 138 человек.

В настоящее время в королевстве числится 81 955 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 666 пациентов находятся в палатах интенсивной терапии, из них 329 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 21 октября в Малайзии полностью прошли курс вакцинации против COVID-19 около 71,2% жителей.