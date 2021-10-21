Тегеран, 21 октября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. 20 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 124 585, причем 162 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 162 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 124 585 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 11 770 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1798 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 361 189 пациентов из общего числа 5 821 737 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении подчеркивается, что 4559 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 49 711 407 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса, причем 26 806 374 человека на данный момент получили вторую дозу вакцины против COVID-19.