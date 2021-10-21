Новосибирск, 21 октября, 2021, 05:41 — ИА Регнум. В Новосибирской области решений о продлении периода нерабочих дней пока не принималось. Об этом сообщили в правительстве региона.

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«Президент объявил с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Мы получим указ, ознакомимся и будем его исполнять. Пока решений о продлении нерабочих дней правительством региона не принималось. Если это и будет, то в случае ухудшения эпидемиологической обстановки», — рассказал редакции «НГС Новости» руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Владимир Путин одобрил предложение об объявлении 30 октября по 7 ноября включительно в России нерабочих дней.

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