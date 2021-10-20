Симферополь, 20 октября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Систему QR-кодов вводят в Республике Крым для посещения ресторанов, баров, фудкортов в торговых центрах, дискотек, спортзалов, библиотек, музеев, салонов красоты, кинотеатров с 25 октября. Изменения в указ о введении в регионе повышенной готовности подписал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода на входе в ресторан

«Обеспечить допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после выздоровления), или справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более 7 дней): в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фуд-корты, в караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фитнес-центры и иные объекты спорта, организации досуга граждан, в том числе кинотеатры (кинозалы), театры, библиотеки, музеи, цирки; к пешим и автобусным экскурсиям; в организации и учреждения, предоставляющие государственные и муниципальные услуги», — говорится в документе.

Также указом запрещено бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции или QR-кода.

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Кроме того, жителям старше 65 лет, не имеющим прививки, запрещено покидать свои дома, «за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью».

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 по 7 ноября включительно объявлены в России нерабочими днями. Решение принято с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.