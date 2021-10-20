Минск, 20 октября, 2021, 19:36 — ИА Регнум. «Белорусское общество охотников и рыболовов» возглавил Игорь Шуневич. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства Белоруссии.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с Игорем Шуневичем. 10 июня 2019 года

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В 2012—2019 годах Шуневич был министром внутренних дел Белоруссии. Он также руководил минским хоккейным клубом «Динамо» по поручению Александра Лукашенко.

В 2019 году Лукашенко отправил Шуневича в отставку. Незадолго до этого глава МВД отказался извиняться перед белорусскими гражданами цыганской национальности, подвергшимся жёсткому давлению милиции после загадочной гибели (по официальной версии — самоубийства) сотрудника органов внутренних дел в Могилёвской области.

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