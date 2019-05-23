МВД Белоруссии не намерено извиняться перед цыганами

Могилёв, Белоруссия, , 14:00 — REGNUM Массовые задержания цыган в разных областях Белоруссии в связи с суицидом сотрудника ГАИ были «абсолютно обоснованными и отвечающими тем обстоятельствам, в которых проводилось раскрытие данного особо тяжкого преступления». Об этом сегодня, 23 мая, заявил журналистам министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич.

Глава белорусского МВД признал, что милиционеры проводили массовые задержания лиц определённой этнической группы, отметив: «Мы отрабатывали отдельную группу исключительно на основании полученной на то время информации, источником которой была сама жертва».

По словам министра, по состоянию на 16 мая, когда в Могилёвском районе был обнаружен труп постового ГАИ, после чего и последовали массовые задержания цыган в разных областях Белоруссии, у МВД были «основания и доводы» о причастности цыган к убийству. «Каких-то сомнений на тот момент в достоверности этих данных у нас не было», сообщил министр.

«У министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыган», — заявил Шуневич, комментируя скандальный инцидент.

Отметим, 20 мая Следком Белоруссии официально заявил, что милиционер покончил жизнь самоубийством. Однако в суицид как основную версию произошедшего верят далеко не все: социальные сети активно обсуждают необычный способ якобы самоубийства.

Тем временем белорусское гражданское общество требует от МВД извинений за массовое и жестокое преследование цыган, задержанных по всей республике и подвергнутых грубому, жёсткому и даже жестокому обращению. СМИ Белоруссии сообщают шокирующие подробности «отработки цыган».

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