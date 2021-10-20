Москва, 20 октября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

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"В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции… постановляю установить с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.

Главам субъектов Федерации также предоставлено право, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующем регионе, установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября с сохранением заработной платы.

Правительству и главам регионов поручено определить режим работы федеральных и региональных учреждений культуры и здравоохранения в предусмотренные указом нерабочие дни.

Органам публичной власти, иным органам и организациям предписано определить численность служащих и работников, необходимых для обеспечения функционирования этих органов и организаций в нерабочие дни.