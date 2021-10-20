Минск, 20 октября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Выступая 20 октября перед врачами Минской областной клинической больницы, президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал вакцинироваться вместе с белорусским министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем. При этом, как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, он «готов вакцинироваться от коронавируса, но белорусской вакциной».

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Лукашенко рассказал, что Владимир Путин вакцинировался препаратом «Спутник V», Джо Байден — вакциной Pfizer, при этом заметив: «А мне чем? Мы договорились с Дмитрием Леонидовичем Пиневичем: как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу — куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину — я готов, но нашу, свою белорусскую вакцину. Это искренне».

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«Нам абсолютно из практики понятно, что привитые люди меньше болеют, а если и болеют, то катастрофы такой нет. Это факт, подтвержденный клинически», — сообщил врачам Лукашенко.

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