Москва, 20 октября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. К резкому росту мировых цен на газ привёла совокупность различных факторов. Об этом заявил 20 октября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Kremlin.ru Владимир Путин

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По его словам, сокращение угольной и атомной генерации в ряде стран, являющихся ведущими экономиками мира, холодная зима прошлого года и недостаток ветровой генерации привели к дефициту и недозакачке газа в подземные хранилища.

«Это вызывает нервозность на рынке», — отметил российский лидер.

Дополнительным фактором, по словам Путина, послужил рост потребления в Азии, в результате которого американские компании переориентировали поставки сжиженного газа с европейского на азиатский рынок.

Президент добавил, что есть и более глубокие причины роста цен, связанные с расширением бюджетных дефицитов и перебоями в цепочках поставок товаров, результатом которых стал рост инфляции в ведущих мировых экономиках.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил об отсутствии у России заинтересованности в росте цен на газ, так как это может иметь негативные последствия для российских добывающих компаний, в том числе для Газпрома.