Москва, 20 октября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе, так как это может иметь последствия, в том числе для «Газпрома». Об этом заявил 20 октября президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Мы не заинтересованы в бесконечном росте цен на энергоресурсы, в том числе и на газ», — сказал он в ходе совещания с членами правительства.

Президент отметил, что такая ситуация ведёт в конечном итоге к снижению потребления, а это отразится и на российских добывающих компаниях, включая «Газпром».