Москва, 20 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Отделения «Почты России» будут работать в обычном режиме в предстоящую нерабочую неделю. Об этом сообщается 20 октября в телеграм-канале госкомпании.

Pochta.ru Почта России

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«С 30 октября по 7 ноября наши отделения будут работать по обычному графику. Ведь мы непрерывно действующая организация — остановка нашей работы критично повлияет на жизнь людей», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране.