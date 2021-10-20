Москва, 20 октября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. В России формируются запасы топлива для использования в осенне-зимний период, сообщил 20 октября глава Минэнерго Николай Шульгинов на совещании президента с членами правительства.

Minenergo.gov.ru Николай Шульгинов

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«По запасам топлива. Процедура накопления запасов стандартизирована. В этом году накоплено запасов около 16,5 млн тонн — это по углю, и около 2,5 млн тонн по мазуту. Это 200% и 120% соответственно. Продолжается закачка газа в подземные хранилища. Сегодня на утро это 97% от плана. И окончательно закачка к 1 ноября выйдет на 100%», — сказал Шульгинов.

Министр добавил, что подготовку к осенне-зимнему сезону затрудняли различные природные катаклизмы, например, пожары.