Москва, , 15:45 — REGNUM Россия и Белоруссия подготовили новую Военную доктрину Союзного государства. Утвердить её планируется в ближайшее время. Об этом 20 октября на совместной коллегии министерств обороны двух стран заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Россия и Белоруссия Минобороны России

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Он пояснил, что предпринять такие ответные меры Москву и Минск вынудила военная угроза, исходящая от западных государств, а также экономическое и политическое давление со стороны коллективного Запада.

«Кроме угроз военного характера продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада. В сложившихся условиях вынуждены принимать меры ответного характера», — подчеркнул глава российского оборонного ведомства.

Планируется, что документ будет утверждён на заседании Высшего государственного Совета Союзного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории республики двух российских военных объектов. Речь идёт об узле системы предупреждения о ракетном нападении в городе Барановичи и радиостанции Военно-морского флота в городе Вилейка.