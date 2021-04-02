Минск, , 15:56 — REGNUM Военная доктрина Союзного государства Белоруссии и России существенно изменена, об этом заместитель начальника Генштаба вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил 2 апреля на торжественном собрании «Союзное государство: открывая новые возможности».

Он подчеркнул, что с точки зрения правоприменительной практики наблюдается движение вперёд. Изменённую военную доктрину осталось утвердить на заседании Высшего госсовета.

«Буквально недавно кардинально пересмотрен документ, составляющий базис согласованной военной политики, — военная доктрина Союзного государства», — сказал Муравейко.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Россия и Белоруссия отмечают годовщину подписания договора об образовании сообщества двух стран. Белорусский президент Александр Лукашенко в своём поздравлении с Днём единения народов Белоруссии и России отметил, что оба государства испытывают беспрецедентное давление извне.

Читайте также: На Россию и Белоруссию оказывается беспрецедентное давление — Лукашенко

А также: В Кремле заявили о важности единства России и Белоруссии