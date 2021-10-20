Москва, 20 октября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В России по итогам 2021 года будут введены новые генерирующие мощности в сфере электроэнергетики, сообщил 20 октября глава Минэнерго Николай Шульгинов на совещании президента с членами правительства.

Minenergo.gov.ru Николай Шульгинов

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«По итогам года будет введено около 3,4 гигаватт новых генерирующих мощностей. Из крупных — это блок на 1200 мегаватт на Ленинградской атомной станции», — сказал он.

Шульгинов добавил, что также будет введено около 20 тыс. километров линий электропередач всех классов напряжения.