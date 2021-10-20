Путин поручил правительству следить за ситуацией с лекарствами и кислородом
Москва, 20 октября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства контролировать доступность в регионах лекарств и кислорода для больных с COVID-19.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
«Прошу правительство в ежедневном режиме контролировать ситуацию с доступностью лекарств, кислорода. И Минобороны здесь тоже поможет», — сказал глава государства на совещании с правительством.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин одобрил предложение об объявлении 30 октября по 7 ноября включительно в России нерабочих дней.
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