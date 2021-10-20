Москва, 20 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В России в осенне-зимний период ожидается рост энергопотребления, заявил 20 октября глава Минэнерго Николай Шульгинов на совещании президента с членами правительства.

Minenergo.gov.ru Николай Шульгинов

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«Подготовка к осенне-зимнему периоду в этом году проходила на фоне восстановления экономики. Роста электропотребления, роста нагрузок на оборудование. И мы прогнозируем и на осенне-зимний период рост потребления на 3% с небольшим и рост максимального потребления на 3 гигаватта», — сказал Шульгинов.