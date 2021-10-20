Москва, 20 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова назвала регионы России с наихудшей ситуацией по смертности от коронавируса на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

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«Худшим образом ситуация обстоит в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Камчатском крае, Республике Татарстан, Томской области, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Адыгея и Челябинской области», — заявила Голикова.