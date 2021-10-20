Москва, 20 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Поддержать бизнес в условиях новых антиковидных ограничений можно с помощью грантов, заявил 20 октября первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с членами правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов

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Белоусов отметил, что предприятия, которые окажутся под наибольшим ударом из-за новых антиковидных ограничений, в основном являются малыми или средними, поэтому предлагается «осуществить единовременную выплату грантов в объёме один МРОТ на одного занятого».

«Это потребует около 27 млрд рублей, охват составит около 2 млн человек. Это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях», — сказал Белоусов.

Также он предложил механизм исполнения решения, если оно будет поддержано — заявительный порядок. При этом выплаты могли бы начаться уже с 15 ноября.

Получателями грантов могут стать предприятия, работающие в сфере образовательных, бытовых услуг, культуры, досуга и развлечений и некоторых других отраслей.