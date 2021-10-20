Москва, 20 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В России продолжается рост смертности от коронавируса. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности от Covid-19. В последнее время мы ежедневно теряем более 1 тыс. наших граждан. Это страшные цифры, потому что за ними стоят жизни, жизни наших близких людей, и, к сожалению, ушедшие безвозвратно», — заявила Голикова.

«Наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжёлых больных, находящихся на искусственной вентиляции лёгких, отмечается в Курской области, Республике Коми, Оренбургской области, Республике Татарстан, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской, Амурской областях, Республиках Северная Осетия — Алания, Мордовия