Москва, 20 октября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Потери бизнеса от введения нерабочих дней могут составить примерно 60 млрд рублей, сообщил 20 октября первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с членами правительства.

Leonrid Андрей Белоусов

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Он рассказал о возможном снижении выручки у предприятий, по которым придётся основной удар от вводимых ограничительных мер — в среднем 25−30%.

«Если распространить эти данные на страну, то потери оцениваются в 4 млрд рублей в сутки. В расчёте на двухнедельную паузу, нерабочие дни — это порядка 60 млрд рублей. Хочу подчеркнуть, что это без учёта непродовольственной торговли», — заявил Белоусов.