Москва, 20 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Грипп распространяется в России, не обращать внимание на эту проблему нельзя. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 20 октября на совещании с членами правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Мы знаем, что и эта проблема [гриппа], к сожалению, нарастает. Не обращать на это внимание невозможно», — подчеркнул глава государства.

Путин попросил, чтобы вице-премьер Татьяна Голикова доложила о ситуации с вакцинацией против гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, к 15 октября в России привились от гриппа 20,3% населения, это 29,6 млн человек. Таковы данные Роспотребнадзора.

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