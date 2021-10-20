Минск, 20 октября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Белоруссии на фоне эпидемиологической ситуации люди стали реже обращаться к врачам и снизилась выявляемость онкозаболеваний. Однако это общемировая тенденция, сообщает пресс-служба президента Белоруссии по итогам состоявшегося 20 октября визита Александра Лукашенко в Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова.

Шилов Иван Лукашенко

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По данным официальной статистики, в 2000 году на учете состояли 150 тыс. онкопациентов, и к 2021 году их число удвоилось. При этом число наблюдавшихся у врачей более пяти лет выросло за этот период в три раза. Численность умерших от онкологии в течение первого года выявления болезни сократилась вдвое (до 42%).

Директор РНПЦ Сергей Поляков выступил с докладом о работе возглавляемого им коллектива. Лукашенко его грубо перебил и выдал длинную тираду на тему западных «рвачей», обогащающихся за счёт больных.

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«Великий» Запад со своими правами человека вообще сидит на деньгах. Нам порой это немыслимо. Они берут за все деньги, обдирают, — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба. — Иногда загибают такие цены, что просто жуть, понимая, что и мы не хуже их делаем эти операции».

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«Здравоохранение должно быть сферой абсолютно интернациональной. Здесь нельзя на здоровье, жизни людей (наживаться. — Прим. президентской пресс-службы), — заявил Лукашенко. — Почему в богатой Америке мор? Потому что систему разрушили, рынок, конкурируют, каждый борется за своего пациента — чем богаче, тем лучше. Вот и получили результат».