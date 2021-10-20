Москва, 20 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Куриное яйцо является одним из продуктов питания для идеального завтрака. Об этом сообщила диетолог-нутрициолог Надежда Цапкина.

Quinn Dombrowski Масло

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«В состав яиц входит более 40 витаминов — большинство витаминов группы В, А, Е, D, K, а также микро‑ и макроэлементов, необходимых для поддержания здоровья: магний, цинк, калий, кальций, селен, медь, марганец, железо», — пояснила эксперт.

Диетолог напомнила, что куриный белок считается самым легкоусвояемым из аминокислот. Он делает кости крепкими, улучшает качество тканей, снижает кровяное давление, а также помогает выводить лишний холестерин из организма и не позволяет ему откладываться.

«Если регулярно употреблять яйца, то это поможет одновременно увеличить мышечную массу и снизить жировые отложения», — отметила в беседе с РИА Новости нутрициолог.

Ещё один подходящий для идеального завтра продукт питания — сливочное масло. Оно является источником витаминов А, D, Е и К (так как это жирорастворимые витамины, они лучше усваиваются с жирами), а также жирных кислот.

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«Яйца и сливочное масло незаменимы в плане полезных веществ и источника энергии на завтрак. Однако важно придерживаться нормы, чтобы не нанести организму вред», — подчеркнула специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова сообщила, что утром натощак вредно есть бутерброды с острыми приправами и соусами, пить кофе, сладкую газировку и соки цитрусовых. Она пояснила, что кола и другие сладкие газировки вызывают икоту и отрыжку, а если пить их каждый день, разовьются язва или гастрит.