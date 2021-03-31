Москва, , 09:52 — REGNUM В России в большинстве семей (61%) готовят женщины. Лишь 7% мужчин занимаются приготовлением пищи для семьи, приводит данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Делят обязанности по приготовлению завтраков, обедов и ужинов примерно поровну почти в каждой четвертой семье (28%)

По мнению 47% опрошенных, готовят вкуснее женщины, по мнению 16% — мужчины. 30% респондентов заявили, в их семье и мужчина, и женщина готовят одинаково вкусно.

Опрос проведён 11−18 марта 2021 года среди 2000 граждан РФ старше 18 лет в 448 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, около половины жителей России (48%) считают, что питаются правильно. 52% заявили об обратном.

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