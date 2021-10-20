Москва, , 11:19 — REGNUM Новое правительство Афганистана, сформированное радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не обращалось за военной помощью к России и о таковой не может быть речи. Об этом 20 октября заявил журналистам в среду посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов на полях третьего заседания московского формата по Афганистану.

Афганистан (сс) tpsdave

«Нет, за военной помощью (не обращались), речи (об этом) вообще не идет», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в столицу России приехала делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), где должны пройти переговоры московского формата по Афганистану.