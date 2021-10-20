Пномпень, 20 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Иностранцы, привитые любой вакциной от коронавируса, могут посещать Камбоджу. Об этом заявили в камбоджийском минздраве, сообщает 20 октября газета Khmer Times.

(сс) beejees Статуи на территори Ангкор-Вата. Камбоджа

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Отмечается, что минздрав Камбоджи проводит «политику недискриминации» в отношении людей, желающих приехать в страну. Иностранцам рекомендовано прививаться препаратами, включенными в реестр ВОЗ для чрезвычайных ситуаций.

«Любая вакцина эффективна, и мы не должны допускать дискриминации», — заявил пресс-секретарь минздрава Ор Вандин.

С 18 октября в стране действуют новые требования прохождения карантина для приезжих. Для ряда категорий прибывающих обязателен только трехдневный карантин. Полностью вакцинированные иностранцы и камбоджийцы, которые возвращаются в страну, должны провести в изоляции семь вместо 14 дней и предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.

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