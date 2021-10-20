Джакарта, , 08:27 — REGNUM Индонезия получила новую партию вакцины против коронавируса, которая была доставлена из Японии, сообщает Kompas.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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В общей сложности 1 990 910 доз вакцины AstraZeneca будут доставлены шестью партиями, с 19 по 22 октября 2021 года. На первом этапе Индонезия получила 224 000 доз вакцины.

Сотрудничество отразило тесную дружбу между Индонезией и Японией, которая продолжает развиваться, особенно в трудные времена.

«Учитывая роль Японии как одного из основных экономических партнеров Индонезии, сотрудничество между Индонезией и Японией сможет ускорить восстановление экономики в каждой стране», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство США по международному развитию (USAID)и Глобальное агентство по защите детей (ЮНИСЕФ) подписали соглашение для поддержки усилий Индонезии по снижению воздействия коронавируса на детей.

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