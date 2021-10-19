Москва, 19 октября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Объёмы финансирования на субсидирование авиационных перевозок будут увеличиваться, и средства на эти цели предусмотрены в бюджете. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос сенатора от Калужской области Анатолия Артамонова.

Kremlin.ru Антон Силуанов

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«У нас есть несколько субсидий: на «раскатку» маршрутов, и целый ряд лет такие субсидии уже предоставляются, мы сейчас активно занимаемся доступностью авиаперевозок жителей Дальнего Востока и Средней полосы, и большие ресурсы дополнительные предусмотрены в бюджете именно на эту цель.

Также предусмотрены дополнительные ассигнования на развитие дальневосточных перевозок — мы будем помогать через лизинговые схемы пополнять и обновлять парк воздушных судов, с одной стороны, с другой стороны — также предоставлять субсидии на то, чтобы именно в этих отдалённых наших регионах развивалось авиасообщение. Поэтому объёмы ассигнований как на раскатку, так и на субсидирование дальневосточных перевозок растут, и в бюджете такие деньги предусмотрены», — заявил Силуанов.