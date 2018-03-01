19 Октября
 
15:07

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета. Цитата из трансляции. kremlin.ru

15:02

Транспортная доступность должна быть обеспечена всем гражданам РФ — Путин

Конституция России закрепила положение об обеспеченности граждан России надёжным и безопасным транспортным сообщением. Об этом 19 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета.

14:56

Путин: с принятием стратегии должна незамедлительно начаться практическая работа, как на региональном, так и на федеральном уровне.

14:53

Глава государства подчеркнул, что перелёты малой авиации должны стать более доступными для граждан.

14:53

Путин обратил внимание на глобальные тенденции в сфере транспорта

Транспортные стандарты в мире постоянно повышаются с точки зрения потребления топлива, эффективности и других параметров. Об этом 19 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета.

14:53

Путин: необходимо комплексное развитие всех видов транспорта.

14:51

Президент РФ отметил, что транспорт и в России, и во всем мире становится более «зелёным», более экологически чистым.

14:50

Путин: нужно не только строить, но и достойно содержать уже построенные объекты.

14:49

Владимир Путин отметил, что обновлённая транспортная стратегия должна строиться вокруг современных запросов человека, открывать дополнительные возможности для развития бизнеса: «Каждый гражданин России, где бы он ни жил, должен быть обеспечен надежным транспортным сообщением».

14:47

Путин: 18 октября на площадке Госсовета состоялись предметные обсуждения стратегии и механизмов её реализации.