Президент РФ Владимир Путин 19 октября в режиме видеосвязи проводит заседание президиума Государственного совета.

На заседании будет рассмотрена транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

Как уточняет сайт Кремля, стратегия подготовлена в соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития РФ и определяет основные направления транспортной политики.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.