Транспортная доступность должна быть обеспечена всем гражданам РФ — Путин
Конституция России закрепила положение об обеспеченности граждан России надёжным и безопасным транспортным сообщением. Об этом 19 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета.
Путин: с принятием стратегии должна незамедлительно начаться практическая работа, как на региональном, так и на федеральном уровне.
Глава государства подчеркнул, что перелёты малой авиации должны стать более доступными для граждан.
Путин обратил внимание на глобальные тенденции в сфере транспорта
Транспортные стандарты в мире постоянно повышаются с точки зрения потребления топлива, эффективности и других параметров. Об этом 19 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета.
Путин: необходимо комплексное развитие всех видов транспорта.
Президент РФ отметил, что транспорт и в России, и во всем мире становится более «зелёным», более экологически чистым.
Путин: нужно не только строить, но и достойно содержать уже построенные объекты.
Владимир Путин отметил, что обновлённая транспортная стратегия должна строиться вокруг современных запросов человека, открывать дополнительные возможности для развития бизнеса: «Каждый гражданин России, где бы он ни жил, должен быть обеспечен надежным транспортным сообщением».
Путин: 18 октября на площадке Госсовета состоялись предметные обсуждения стратегии и механизмов её реализации.