Анкара, , 16:00 — REGNUM Нынешняя система Организации Объединённых Наций, при которой «исламский мир не имеет достаточного права голоса, а интересы стран Африки, Латинской Америки и Южной Азии игнорируются, бесперспективна». Такое заявление 19 октября в видеообращении к участникам форума TRT World Forum 2021 высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Трансляцию вела газета Milliyet.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Международные структуры, чьей миссией является борьба за мир и обеспечение безопасности, провалили все возможные экзамены на устранение вызовов современности», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что текущая система ООН не способна устранять вызовы современности и обречена порождать новые кризисы, поэтому реформирование ООН и других международных структур является неизбежностью.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Анголы заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость победителей во Второй мировой войне. По его словам, «мир меняется, дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, поэтому немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней».

Эрдоган подчеркнул, что «мир больше пяти», имея в виду пять стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, вошедших в его состав на правах победителей войны.