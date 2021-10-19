Луанда, , 08:00 — REGNUM Судьба человечества не должна быть оставлена на милость победителей во Второй мировой войне, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Анголы.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы утверждаем, что судьба человечества не может и не должна отдаваться на горстке стран, победивших во Второй мировой войне», — цитирует Эрдогана его пресс-служба.

Он добавил, что «мир меняется, дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, поэтому немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней».

По его словам, не прислушиваться к требованиям перемен «означает проявление несправедливости к Африке».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган на пресс-конференции перед визитом в Анголу заявил, что Турция продолжает курс на сближение с Африкой по всем направлениям.

По его словам, объем турецко-африканской торговли, по состоянию на конец 2020 года, превысил $25 млрд. Эрдоган добавил, что Турция является стратегическим партнером для стран Африки.

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