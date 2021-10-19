Киев фантазирует ежедневно — Лавров о возможной встрече Путина с Зеленским
Сочи, Краснодарский край, 19 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В Киеве регулярно звучат разного рода заявления по поводу возможных контактов на разных уровнях с Москвой. Однако серьёзно комментировать их не стоит. Об этом 19 октября по итогам встречи с участниками XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о его готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
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Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что кто-то из офиса Зеленского даже сказал, что вроде бы Путин-то готов к встрече, но «его окружение не советует ему встречаться с Зеленским один на один, потому что результат такой встречи тет-а-тет может быть неожиданным».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится, когда российский лидер будет к ней готов. В свою очередь пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков пояснил, что такие переговоры могут состояться только при условии выполнения Киевом Минских соглашений.
В начале октября Песков сообщил, что на сегодняшний день пока нет никаких предпосылок и тем для возможного контакта лидеров двух государств нет.