Москва, 4 октября 2021, 13:31 — REGNUM На сегодняшний день пока нет никаких предпосылок и тем для возможного контакта президентом России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом 4 октября сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
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При этом Песков подчеркнул, что российский лидер никогда не отвергал возможность встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится, когда российский лидер будет к ней готов. В свою очередь пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков пояснил, что такие переговоры могу состояться только при условии выполнения Киевом Минских соглашений.
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Накануне, 3 октября, украинский лидер вновь заявил, что он готов к встрече с президентом Российской Федерации и считает, что такая встреча нужна. Он уверен, что встреча в формате тет-а-тет с Путиным была бы достаточно предметной. При этом Зеленский обвинил российскую сторону в нежелании проводить такую встречу, так как она может «принести неожиданный результат». Также Зленский заявил, что не планирует концентрироваться на конкретной повестке, но и это не значит, что Киев готов не обсуждать какие-то вопросы.