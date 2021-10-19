Минск, 19 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Бурные эмоции продемонстрировал Александр Лукашенко 19 октября в ходе совещания с высшим руководством Белоруссии по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Особое неудовольствие он высказал после того, как выяснил у министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, что участники совещания пришли в президентский дворец без карантина, ПЦР-тестов и защитных масок.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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«А как это так, вы пришли к главе государства, к президенту (а он же один в Белоруссии) и не проверили здесь присутствующих? Что это за отношение к тому, в чем вы меня постоянно убеждаете? — возмутился Лукашенко. — Я не зря вам задал этот вопрос, Дмитрий Леонидович. Вы правильно сделали. Потому что у нас это не принято. Хотя во всем мире к президенту люди не заходят без карантина, я не говорю не проверенные».

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«Я специально задал вопрос, чтобы задать следующий вопрос: если вы к президенту, открыв ногой дверь заходите, так зачем же вы издеваетесь над людьми? Если к президенту вы свободно заходите?», — добавил Лукашенко.

Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко обратил внимание на то, что ни одного встречавшегося с ним человека за весь период пандемии не спрашивали, вакцинирован он или нет, делали ли ПЦР-тест. Обращаясь к своим подчинённым, он сказал: «А почему людей тогда напрягаем? Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима. Щупаете везде, даже женщин не щадя».

Затем Лукашенко обратился к главе МВД Ивану Кубракову и сказал: «Я же вас предупреждал. Вам что, нечем заниматься? Вы почему закон нарушаете? У нас нет закона такого».

«Вы кому подыгрываете?», — спросил Лукашенко министра внутренних дел.

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