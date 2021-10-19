Минск, 19 октября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в Латвии «в сто раз хуже», чем в Белоруссии. Об этом19 октября заявил Александр Лукашенко на совещании с высшим руководством Белоруссии по эпидемиологический ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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«Сейчас, смотрите, рот закрыла вся просвещенная Европа: никакой информации, все «хорошо». Но там же катастрофа. Возьмите Латвию: чуть больше миллиона населения — ситуация в сто раз хуже, чем в Белоруссии. Тишина. Вы помните, какой мор был в Соединенных Штатах Америки в период первого подъема? И что, у них все хорошо? А кто знает, как дела сейчас в Соединенных Штатах Америки? Поумнели? А наших протестунов все время там стимулируют и деньгами, и прочим: давайте давите Белоруссию, давайте будем свергать власть на этих антиковидных мероприятиях. Если вы этого не видите, так вы послушайте, что я вам говорю», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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